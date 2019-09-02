旅日僑胞組蔡總統後援會 陳菊呼籲返台投票力挺

旅居日本關東地區台僑團體1日晚間在東京成立「日本 蔡英文總統後援會」，總統府秘書長陳菊代蔡總統到日本致詞並為祈祝勝選的達摩點睛。中央社記者楊明珠東京攝 108年9月2日

（中央社記者楊明珠東京2日專電）旅居日本關東地區台僑團體1日晚間在東京成立「日本 蔡英文總統後援會」，總統府秘書長陳菊代蔡總統到日本致詞並為祈祝勝選的達摩點睛，呼籲僑胞明年1月返台投票給蔡總統。

旅居日本關東地區的僑胞1日晚間在東京成立「日本 蔡英文總統後援會」，拓殖大學前校長渡邊利夫、前國策顧問金美齡、八王子台灣友好協會理事長黑須隆一、駐日代表處副代表蔡明耀及台僑團體、日本李登輝之友會、年輕人組成的「哇沙米挺嫩台妹」等對台友好的團體，共逾400人出席。

旅居日本大阪地區的台僑團體8月31日也成立「蔡英文總統連任大阪海外後援會」。

總統大選將於明年1月11日舉行投開票，旅居日本的台僑及日本媒體相當關注。在這場「日本 蔡英文總統後援會」，蔡總統透過預錄的影片談話感謝旅居海外的台僑支持，盼大家再給她足夠的時間，她一定會讓台灣變得更好。

蔡總統表示，明年選舉是台灣關鍵時刻，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進，這是蔡英文的風格」，不管壓力有多大，她都會挺住，台灣也會挺住。

陳菊致詞時表示，蔡總統是有「憨膽」的總統，一上台就決心實施年金改革、轉型正義等改革，做到了前總統陳水扁沒做到、馬英九做不到的年金改革以及開始轉型正義、不當黨產處理等促進社會公平正義的改革。

陳菊說，蔡總統在改革過程中，由於與基層溝通不足造成人民不滿。對於去年年底九合一選舉的失敗，民主進步黨徹底反省，做了很多調整，要盡最大努力回應人民的高度期待。

她強調，目前台灣在國防、外交方面，與美國川普政府和日本安倍政府的關係是處於最佳的狀態。台灣做為亞太聯防的第一線，願意和美日兩國政府保持合作，確保台灣的永續發展。

她呼籲僑胞，明年1月11日一定要回台灣投下神聖的一票，讓台灣更穩定，讓亞太防線更安全。

擔任「日本 蔡英文總統後援會」總會長的全台連會長趙中正致詞時表示，明年的總統大選是保衛台灣自由與民主的選舉，這場大選攸關子孫的未來。

他指出，這次選舉除了蔡總統之外，其他包括國民黨參選人在內，都與中國有深厚的關係，他們任何一個人當選總統的話，台灣都極可能受到中國影響，這是非常危險的事。

在大會上，由年輕人組成的「哇沙米挺嫩台妹」上台表達力挺蔡總統連任。陳菊也頒發證書和錦旗給關東地區僑領，盼大家攜手支持蔡總統。（編輯：陳永昌）1080902

旅日台僑1日在東京成立「日本 蔡英文總統後援會」，蔡總統透過預錄的影片談話感謝旅居海外的台僑支持，盼大家再給她足夠的時間，她一定會讓台灣變得更好。中央社記者楊明珠東京攝 108年9月2日

總統府秘書長陳菊1日晚間在東京出席旅日僑胞成立的「日本 蔡英文總統後援會」，她致詞時說，蔡總統是有「憨膽」的總統，一上台就決心實施年金改革、轉型正義等改革。中央社記者楊明珠東京攝 108年9月2日