台灣人獲IDA設計獎 蔡總統：創新獲世界肯定

總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見第12屆IDA國際設計獎得獎人謝易成（左）。蔡總統表示，台灣長期以來的印象，是只會工業製造與代工，現在的設計、創新、創意可以得到世界肯定，確實是台灣產業的進步。中央社記者鄭傑文攝 108年9月2日

（中央社記者顧荃台北2日電）總統蔡英文上午接見第12屆IDA國際設計獎得獎人謝易成及林佳嫺時表示，台灣過去的印象是只會工業製造跟代工，現在的設計、創新、創意可得到世界肯定，確實是台灣產業的進步。

蔡總統致詞時表示，恭喜兩位得到IDA設計大獎，對設計產業跟創新產業是很大的激勵，台灣人的設計可以在國際上成功，這是長久以來想達成的目標。

蔡總統表示，兩個人可以在今年IDA拿三個大獎，確實是很不容易的成就，政府把文創產業當成台灣下一個世代競爭力最重要的來源，所以每一次看到有人在國際上得到設計大獎，全台灣都非常高興。

蔡總統說，以前台灣比較重視工業生產，認為工業生產才是王道，但現在世界趨勢，設計變成很重要的競爭力來源。台灣2003年在國際四大設計獎裡得到16個獎項，時隔十幾年到現在，2018年累計得到3825個獎項，其中142項是首獎或是金獎，這是很大的成長，表示台灣的年輕一代確實把這個當作重要方向在努力。

她說，世界經濟論壇認為台灣是四大創新國之一，另外三個是德國、美國和瑞士。台灣長期以來的印象是只會工業製造跟代工，現在的設計、創新、創意可得到世界肯定，確實是台灣產業的進步。（編輯：郭萍英）1080902