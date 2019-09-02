與蔡總統同台是否交鋒 柯文哲：行禮如儀就好

台北市長柯文哲（中）2日將與總統蔡英文同台，近期2人數度針對「台灣價值」問題隔空交鋒，外界關心2人互動，柯文哲說，「行禮如儀就好」。中央社記者梁珮綺攝 108年9月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市長柯文哲與總統蔡英文今天將共同出席活動，也是8個多月以來首同台，近期2人數度針對「台灣價值」問題隔空交鋒，外界關心2人互動，柯文哲說，「行禮如儀就好」。

他上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲上次與蔡總統「同框」，是去年12月13日在北門郵政大樓談市政相關議題，2人當時互動不多，柯文哲全程更是顯得戒備緊張，外界解讀，柯文哲是給蔡總統碰一個軟釘子。

蔡柯會後，柯文哲毫不掩飾自己對蔡總統的怨言，接受媒體專訪時坦承自己「怨恨蔡英文」，還說等著蔡總統交國政考卷，近期更要求蔡總統闡述台灣價值，雙方數度隔空交鋒。

對於今天上午將與蔡總統同台出席「計程車產業升級服務2.0記者會」活動，他表示，行禮如儀就好，而台灣價值是「能回答早就回答了」。

由於蔡柯會氣氛凝重，被問及今天會面是否會改變態度時，柯文哲說，「我是內心嚴肅」。

對於2020蔡英文總統連任操盤手林錫耀一席「有錢能使鬼推磨」，要民進黨別輕忽鴻海創辦人郭台銘的說法，柯文哲說，隨著2020總統選舉到來，應到每個縣市競選總部看看，「要不要請他們公佈預算表？才可怕咧」。

至於國民黨有無可能撤換高雄市長韓國瑜，改推他人參選2020，柯文哲僅說，「我很慶幸我不是國民黨的，不用煩惱」，但他坦言這是一個難題。在媒體追問下，他表示「很難啦！要怎麼換？」

而高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒被視為郭台銘副手熱門人選，被問及「郭侯配」如何時，柯文哲認為沒問題，因霸氣總裁身邊總要有一個具有人文、醫療、關懷形象的人，「不要說2個都硬邦邦的，問我的話，至少那個組合的形象OK」。（編輯；李亨山）1080902