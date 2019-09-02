郭台銘幕僚：無關換瑜 郭不會代表國民黨參選

鴻海創辦人郭台銘（左）幕僚2日表示，郭台銘若參選，一定是獨立參選，不會受到任何政黨遊說。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北2日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，郭台銘若參選，一定是獨立參選，不會受到任何政黨遊說，也跟國台辦一點關係都沒有，若國民黨有任何變化，郭台銘也不會代表國民黨參選。

就在郭台銘將在17日連署申請截止前說明是否獨立參選總統之際，現在傳出國民黨主席吳敦義也另外派前陸委會副主委張顯耀私下拜會郭台銘，指國民黨總統參選人韓國瑜最後可能選不下去，希望郭台銘當國民黨的「備胎人選」。

蔡沁瑜上午受訪表示，郭台銘自始至終對於「換瑜」沒有任何期待，郭台銘強調這是國民黨要解決的事，且若要參選，郭台銘也一定是獨立參選，不會受到任何政黨的影響、遊說，也跟國台辦一點關係都沒有，若國民黨有任何的變化，郭台銘也不會代表國民黨參選。

蔡沁瑜指出，外傳吳敦義派張顯耀赴陸表達韓國瑜可能選不下去的事情，郭台銘辦公室這邊都一無所悉，張顯耀日前的確有透過電話聯繫，傳達吳敦義希望會面，但是沒有吳敦義派張顯耀私下傳達，希望郭台銘當「備胎人選」這件事。

對於何時跟吳敦義見面，蔡沁瑜表示，國民黨副主席郝龍斌跟郭台銘都有溝通管道，但中間發生這麼多事情，郭、吳兩人現在見面難免尷尬，要給兩人多點時間沉澱思考，找出最好的見面方式。

針對高醫大附設醫學院長侯明鋒今天表示未規劃擔任郭台銘副手，蔡沁瑜指出，侯明鋒是不可多得的人才，尊重侯的想法，如果現在沒辦法合作，未來可能還有機會。

蔡沁瑜說，目前郭台銘並無其他副手人選的考量，但也了解若要規劃參選，尋找副手是當務之急，但要確定參選才會做這件事情。目前沒有外傳的三套參選劇本這回事，也沒有聽說台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬有來勸退，郭台銘也沒有規劃未來要參選國民黨主席。

媒體詢問，若參選，郭台銘誠信恐遭質疑，蔡沁瑜表示，這是站在國民黨的角度上來看，郭台銘一直強調要對國家好、為人民好，這是郭台銘一直念茲在茲的事情，相信人民會做出最正確的選擇。

媒體追問，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示「就算銀行存3億都沒用，改變不了政治」被指是在暗酸郭台銘，蔡沁瑜說，對中華民國好、對台灣好是必須要努力的方向，韓國瑜要怎麼想是韓國瑜的事情。（編輯：林興盟）1080902