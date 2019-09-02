蔡總統高雄競選總部 地點評估中

（中央社記者王淑芬高雄2日電）總統蔡英文連任2020選舉高雄競選總部正在選址，競總主委、立委管碧玲今天指出，地點評估中，如果新建也會簡約；至於國民黨參選人韓國瑜全國競選總部，將設在國民黨高雄市黨部。

管碧玲退出區域立委選舉，將出任蔡總統連任高雄市競選總部主任委員，榮譽主委由行政院副院長陳其邁出任，總幹事是前高雄市代理市長許立明。

接下競總主委要職，管碧玲告訴中央社記者，蔡總統高雄競總選址中，如果新建一切簡約，將會以使用的目的性做考量，加速整軍及召開籌備會議。

她說，高雄的選情是重中之重，因為國民黨總統提名人在高雄市，民進黨會在這場選舉加倍努力。

過去民進黨長期在高雄執政，這次總統及立委選舉，高雄非民進黨執政縣市，立委參選人已繃緊神經備戰。管碧玲肯定民進黨高雄市議會黨團及議員自主運作，讓基層選民對高雄選情感到樂觀，至於競總成立時間，管碧玲說還在討論。

國民黨方面，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，韓國瑜的全國競選總部設在國民黨高雄市黨部，競選總部總幹事是國民黨副主席兼秘書長曾永權，至於總部成立時間還在規劃中。（編輯：林沂鋒）1080902