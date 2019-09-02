王金平聽說換瑜傳言 侯友宜：不想聽也不想說

國民黨提名高雄市長韓國瑜參選總統，但前立法院長王金平1日對換瑜傳言表示「有聽說」，引發關注。新北市長侯友宜（左）2日受訪時對此表示，這些傳聞他都還不知道。中央社記者王鴻國攝 108年9月2日

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市長侯友宜今天對前立法院長王金平「有聽說」國民黨可能更換韓國瑜選總統人選的說法表示，他不知道這些傳言，政治上的一些傳言紛紛擾擾，都不是他想要聽、想要說的。

國民黨已提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，但王金平昨天對換瑜的傳言表示「有聽說」，引起社會關切，但侯友宜今天接受媒體聯訪時對此表示，這些傳聞，他都還不知道。

侯友宜表示，他一直在忙市政，因此都沒有仔細去用心看政治新聞，政治上的一些傳言､一些紛紛擾擾，都不是他想要聽、想要說的，他只會認真努力把市政做好。

至於侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒可能擔任鴻海集團創辦人郭台銘副手的傳言，侯友宜受訪時表示，二哥有對外說明，會以教學研究醫療為主，對政治沒有興趣，因此，不管二哥選不選副總統，在他心目中永遠是他的長輩，也是他最親的二哥。

至於韓國瑜9月8日來新北造勢，媒體指出前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都可能出席，詢及侯友宜屆時是否會參與一事，侯友宜表示，他到現在為止沒有接到通知，但他每天行程幾乎都是滿檔，從早忙到晚，他仍會以市民需求為最主要考量，好好拚市政。（編輯：方沛清）1080902