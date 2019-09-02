香港反送中三罷 國民黨盼北京多傾聽民意促溝通

（中央社記者王承中台北2日電）國民黨今天針對香港反送中局勢發布新聞稿，呼籲港府儘速建立與抗爭者的溝通管道，也希望北京當局能多傾聽香港民眾的訴求，促使雙方理性溝通，這才是化解對立的根本之道。

香港反送中行動愈演愈烈，今天再發起三罷（罷課、罷工、罷市）與阻撓交通的不合作運動，香港地鐵部分路線早上一度遭示威者阻撓列車行駛發生延誤。

國民黨文傳會今天發布新聞稿表示，國民黨再次呼籲港府應儘速建立與抗爭者的溝通管道，雙方若持續以非理性方式抗爭或壓制對方，導致暴力情勢不止，受到最大傷害的將是香港發展的前途。國民黨企盼雙方能找出對話的破口，尋求共識，讓爭議儘快和平落幕。

國民黨指出，也希望北京當局能多傾聽香港民眾的訴求，以正面的態度看待香港民意的展現，若讓抗爭者與警察之間暴力相向的情勢持續延燒，恐傷害香港國際金融中心的角色，不利於香港未來的正面發展。期盼北京當局能促使雙方進行理性溝通，這才是化解對立狀態的根本之道。

國民黨表示，不樂見香港抗爭情勢一發不可收拾，抗爭者的手段越趨激烈，警力的使用也越趨粗暴，雙方極端暴力的對抗方式，無助於化解歧見，解決爭議。希望北京當局與港府尊重多數民意的表達，尋求理性對話的溝通平台，以和平方式解決，讓香港儘快恢復往日榮景，生活恢復安定。（編輯：李信寬）1080902