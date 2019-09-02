不脫黨怎麼選總統 王金平：自然就好

（中央社記者范正祥台北2日電）外界關注決心參選總統到底的前立法院長王金平如果不脫黨怎麼選。對此，王金平今天回應媒體詢問時表示，以後再說吧！現在談不出所以然來。他說，不知道自己怎麼出來，自然就好。

王金平下午前往欣欣秀泰影城觀賞電影「下半場」，接受媒體聯訪作了以上表示。

對於媒體轉述，鴻海創辦人郭台銘陣營表明，郭台銘不會回到國民黨代表國民黨參選。王金平說，「郭董怎麼樣，我們就要尊重他。」

被問到自己要參選到底，是否還會留在國民黨。王金平說，「以後再說吧！哈哈哈，現在談不出所以然來。」

至於是否支持郭台銘和國民黨「切割」關係，王金平說，「這個我現在不能表示意見，人家他是不是真正這樣我也不知道，那是郭辦講的又不是他本人講的。」

王金平指出，國民黨沒有提名郭台銘，如果郭台銘一定要選，就剩下兩條路，一條就是自行參選連署，另外一條就是所謂的「借殼上市」。

王金平說，「郭台銘要哪一條路走，我想他可能也選擇，這個時間比較緊迫，還留有後路的時候，前段路先走看看嘛，所以他這麼選擇也沒有任何意外啊？」

王金平表示，郭台銘自己會去考量。郭台銘跟親民黨的關係非常好，而且郭台銘對親民黨主席宋楚瑜非常敬重，相信宋楚瑜也對郭台銘一樣，也是等於非常關心郭台銘的問題，「我認為未來郭台銘該怎麼樣，郭台銘自己會有所好的抉擇。」

被媒體追問自己要怎麼選總統，王金平表示，以後再說吧！慢慢來嘛，不急啦。「因為總統的選舉呢，是造一個勢出來的，這個勢出來呢，大概幾個月就過了。我自己要怎麼選，我講過，我不知道自己怎麼出來，那我說自然就好。」（編輯：蘇志宗）1080902