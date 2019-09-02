會見藍軍志工團 韓國瑜：2020中華民國保衛戰

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜（左）2日會見以六大軍系社團為骨幹組成的藍軍志工團，並向團長前立委陳鎮湘（右）及現場人員致詞。中央社記者陳朝福攝 108年9月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天會見以六大軍系社團為骨幹組成的藍軍志工團，與團長前立委陳鎮湘向與會人員表示，2020是中華民國保衛戰，打一場漂漂亮亮神聖選戰。

由中華民國退伍軍人協會、中央軍事院校校友總會等六大軍系社團為骨幹，再廣納中華退將總會等20多個退伍軍人社團等組成的藍軍志工團，晚間在高雄左營四海一家聚會，韓國瑜應邀到場致意，受到歡呼歡迎。

陳鎮湘首先致詞表示，這是一場中華民國生存之戰，現在的政府違憲違法，將國家帶到死胡同，而軍中同袍最講紀律團結，希望黨內同志也要與關公的忠義精神一樣，歡迎回到正軌，不要成為歷史的罪人。

韓國瑜也表示，軍人一生的信念就是保家衛國，當兵時的兩件事就是打仗和準備打仗，雖然思維單純，但愛國心濃烈，即使退休而熱愛國家和人民的信念與熱情仍一樣。

韓國瑜說，2020的選舉不是小我和小愛，而是中華民國的保衛戰，是大愛與大我，保護中華民國與2300萬人民，為下一代奠下美好基礎和未來。

韓國瑜也說，如果他猜的沒錯，這場選戰民進黨輸了，執政3年半交出成績單垮掉了，將成為強大的反對黨，反過來如果國民黨輸了，土崩瓦解，還有亡黨危機，接下來看看國家處境外交生存空間和兩岸劍拔弩張等，怎會不令人害怕。

韓國瑜致詞後隨即離去，對於媒體提問的今天非假日仍安排有關的競選行程時，韓國瑜只回應「謝謝」。（編輯：謝雅竹）1080902