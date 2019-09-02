郭台銘批政府用數字粉飾太平 蔡辦：說法矛盾

（中央社記者溫貴香台北2日電）郭台銘辦公室今天表示，美中貿易戰持續，政府不能用表象數字粉飾太平。蔡總統競選連任發言人阮昭雄說，郭台銘的說法與先前主張互相矛盾：他強調總統推動5+2產業創新計畫，正是幫台灣經濟走出新的路線。

鴻海創辦人郭台銘辦公室今天表示，美中貿易戰持續，政府不能用表象數字粉飾太平，國家領導人必須能為台灣找出路，郭台銘願意和總統蔡英文對產業結構和台灣的未來進行辯論。

阮昭雄對此回應表示，郭台銘現在的說法，和他之前的主張顯然互相矛盾，郭台銘先前口口聲聲說，台灣除了「五缺」外，還有缺資金的第六缺問題，現在卻又說台灣GDP成長率為亞洲四小龍之首是因為投資，所以顯然台灣就是不缺投資。

阮昭雄說，過去台灣只能在三角貿易中賺取少部分利多，然而，現在台商回流後，和過去台灣接單、海外生產相比，現在台灣接單、台灣生產，是把附加價值和就業都留在台灣，這怎麼會不重要。

他進一步表示，既然已經回台投資，絕不可能再用過去在中國依賴便宜人力和土地的方式生產，而會升級，這當然就是產業轉型升級。

台灣企業近年紛紛布局AI、IoT、5G及智慧製造，包含鴻海也在其中，阮昭雄說，難道這些先進布局不是產業升級，台灣投資環境的好，外商也知道，所以國際大廠如Google、Amazon和微軟都要在台灣加碼投資。

阮昭雄強調，蔡總統這3年努力推動的5+2產業創新計畫，正是在幫台灣的經濟走出一條新的路線，今年是投資台灣大爆發的一年，投資台灣的Good Timing（好時機），也歡迎郭台銘加碼投資台灣，大家一起拚經濟。（編輯：李信寬）1080902