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首頁 / 政治

內政部：違法任中國社區主任助理 26人已繳罰鍰

最新更新：2019/09/03 10:27

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）內政部今天表示，針對國人違法擔任中國大陸社區主任助理，已開罰33人，其中已有26人繳納罰鍰。內政部呼籲，國人應正視陸方統戰風險，共同維護台灣利益與安全。

內政部發布新聞稿表示，國人違法擔任中國大陸社區主任助理的查處，已在今年3月到6月間進行4波處罰，共有33人被裁罰新台幣10萬元罰鍰。至今已有26人繳納，其中1人分期繳納；對於未繳納罰鍰的7人，8月初已將3人移送強制執行，其餘4人將於近日移送。

內政部指出，中國大陸社區居民委員會是基層政權行政組織，國人擔任陸方社區主任助理職務，違反兩岸條例規定。中國大陸前以廈門海旅海安服務公司聘用，現以基金會形式聘用，均是規避台灣的法令，拉攏吸納國人作為陸方統戰宣傳看板。

內政部呼籲，國人不應隨陸方起舞，儘速停止擔任相關職務，堅守台灣自由、民主價值，共同維護台灣利益與安全。

內政部指出，國人赴陸擔任社區主任助理，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條第2項規定不得擔任經大陸委員會公告禁止之中國大陸黨政軍機關（構）、團體之職務，依該法第90條第3款規定，裁處新台幣10萬元罰鍰。（編輯：郭萍英）1080903

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