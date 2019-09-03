總統首創三軍專科學校開學典禮 6日親自出席

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文6日將出席首創的三軍專科學校聯合開學典禮，府方人士今天表示，總統盼藉此鼓勵更多年輕人投入士官行列，並親自向未來將踏上士官行列的所有年輕學生送上祝福，凸顯總統重視士官的養成與用心。

總統日前出席「108年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」肯定受獎者都是國軍保家衛國形象最好的代表，也是同袍的表率。

總統強調，擔任三軍統帥的這三年，從三大方向全面提升國防能量，包括推動國防自主、表明捍衛國土決心及汰換個裝、整建營舍。她與所有國軍官兵有一樣的堅定決心，要捍衛中華民國台灣，捍衛民主自由及主權。

總統上午接見敬軍企業代表除繼續鼓勵軍人穿軍服上街外，總統進一步呼籲所有國人同胞在街上看到穿軍服的軍人給個加油或肯定的手勢，全力捍衛國軍尊嚴。

蔡總統創設三軍專科學校聯合開學典禮，她6日也將親自出席這場聯合開學典禮。府方人士上午受訪表示，總統出席三軍專科學校聯合開學典禮有兩大原因，第一，士官是部隊的重要骨幹，關心國軍士官制度的精進發展，也為了鼓勵更多年輕人投入士官行列，並將親自向未來將踏上士官行列的所有年輕學生送上祝福。

第二，府方人士說，過去三年，除了積極改善待遇與服役條件，讓國軍官兵有更好的服務環境，總統更重視士官的養成；此一創舉更是彰顯總統的認真。（編輯：林興盟）1080903