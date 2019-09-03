林右昌：當國民黨總統候選人都要剉咧等

基隆市長林右昌（圖）3日針對國民黨撤換總統參選人韓國瑜的傳聞表示，當國民黨的總統候選人很可憐，都要「剉咧等」，打完9局，輸的人不甘願要求繼續打，「就讓我們繼續看下去」。中央社記者王朝鈺攝 108年9月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）對於國民黨撤換總統參選人韓國瑜傳聞不斷，基隆市長林右昌今天說，當國民黨總統候選人很可憐，都要「剉咧等」，打完9局，輸的人不甘願要求繼續打，「讓我們繼續看下去」。

基隆市政府上午舉行市務會議後記者會，林右昌在記者會後面對媒體詢問，先是回應這是國民黨的家務事，接著又說，之前有所謂「換柱」的事情，現在又搞到要「換瑜」，台北市長柯文哲說還好他不是國民黨，「我想每一位總統候選人好像都會被換掉的感覺」，不過，這是國民黨的家務事，他也不方便置評。

林右昌表示，「你不覺得當國民黨的總統候選人很可憐嗎，都要剉咧等」，提名柱就換柱，提名瑜就換瑜，「9局打完雖然輸了一分，但是輸的人不甘願，要求繼續打」。林右昌離去時對著媒體說「就讓我們繼續看下去」。

媒體報導，國民黨主席吳敦義派人傳話盼郭台銘當「備胎人選」，更向國台辦表達韓國瑜選不下去的訊息。吳敦義今天嚴正駁斥「絕對沒有這種事」，重申不可能「換瑜」，若是惡意妨害國民黨的名譽，要提告。（編輯：方沛清）1080903