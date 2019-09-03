台索邦誼悠久 外交部：維持邦交符合索國利益

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）台灣與太平洋友邦索羅門群島邦誼引發關注。外交部今天表示，索羅門國會、民間支持台索邦誼的人仍占多數，相信索國最後會認知，維持與台灣的外交關係才是符合索羅門長遠利益。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。索羅門新政府日前就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，經內閣會議決議，成立一跨黨派小組專責相關業務；這個小組負責評估與中國建交的可能性，預計本週做成報告，並送交總理。

外交部今天舉行例行新聞記者會，台索邦誼成為媒體關注焦點。外交部亞東太平洋司副司長張均宇表示，包含索羅門在內，台灣目前有6個太平洋邦交國；除了雙邊既有合作計畫持續進行，台灣與6個太平洋友邦高層的溝通、協調都非常順利。

有關索國高層訪台，張均宇表示，歡迎任何「亮點人物」訪台，藉此針對雙邊合作、區域情勢等議題交換意見，也希望發揮重申支持兩國邦誼的效果。

官員說，力邀索國官員訪台，希望近期就有好消息。

有關台索雙邊關係，張均宇表示，最重要還是看台灣能做什麼事情。台索建交36年來，雙方政府、民間長久以來建立友誼與互信，除了既有合作計畫，未來也會參考索國提出的需求，繼續進行諮商，看看有什麼地方台灣可以進行協助；若有需要，台灣會派出考察團到索羅門進一步評估。

他再次強調，台索關係是歷史淵源長久的關係，相信這種歷史長遠關係也為索國政要與民間所能體會；相信索國最後會認知，和台灣維持外交關係才是符合索羅門長遠的利益。

同時，張均宇表示，台灣與包括索羅門在內的邦交國的關係，不是勒索的關係，而是相互幫助的關係。台灣在農業、教育訓練、潔淨能源等領域提供協助，邦交國在很多國際場合為台灣發聲，雙方是互利互榮關係。

關於索國新政府上台後所進行的合作計畫，他指出，台灣協助索國在首都荷尼阿拉市所處的島上建立社區潔淨取水的計畫，近期已完成。其中一項計畫，前幾天才完成移交，並邀請國會議員等人出席啟用儀式。

此外，關於索國跨黨派小組的評估報告，張均宇說，報告只是內部程序的一部分，不是唯一、也不是最後的結果；相信大部分的索國國會議員、民眾，是支持台索關係的。他認為，目前台索邦誼是朝正面發展，不過，報告後續的發展，仍須進一步觀察。

媒體問及，索國國會議員是否有可能因為對台索邦交議題意見分歧對總理提出不信任案，他回應說，大使館隨時關切索國當地的政情發展，但不方便對他國內政做出臆測；對於那些支持台索邦誼的國會議員、內閣官員，台灣表達感謝。（編輯：林興盟）1080903