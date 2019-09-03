國民黨慶祝軍人節 吳敦義領軍致敬

（中央社記者余祥台北3日電）「郭柯王」日前選在八二三砲戰紀念活動合體，鴻海創辦人郭台銘也到軍系的青溪總會演講。今天九三軍人節，國民黨主席吳敦義領軍在全台同步舉辦向軍人致敬活動，鞏固基本盤意味濃厚。

國民黨2020大選面臨分裂危機，郭台銘日前選在八二三砲戰紀念活動與台北市長柯文哲、前立法院長王金平公開合體後，吳敦義下令擴大舉辦軍人節活動。

吳敦義今天上午參加台北場「向軍人致敬」活動，他致詞時指出，軍人保家衛國，以生命保護國家、保護全體國民，過去曾經歷8年抗戰勝利，也經歷過兩岸對峙，包括八二三砲戰、古寧頭戰役等，各種考驗都顯現軍人捍衛國家，始終絕不推諉、絕不讓步，一心一德，貫徹始終。

吳敦義也說，軍人不僅捍衛疆土，發生八八水災或九二一地震等，軍人都認真前往災區協助救災、進行重建的工作，幫助人民脫離困難，祝福所有現役及退役的軍人同志軍人節快樂。

吳敦義也說，要讓殖民史觀下架，讓中華民國史觀重新升起。

郭台銘日前應邀至青溪教育研究院菁英班演講，被解讀開始拔樁插旗。

中華民國青溪總會理事長廖國棟隨即發表聲明指出，培訓活動第一天邀請吳敦義致詞，第二天邀請總顧問郭台銘發表「台灣經濟發展之契機與新思維」演講，青溪是一個民間社團組織，個別會員的政治立場，總會不會干涉。

不過，廖國棟指出，他往後會特別留意這類活動的安排，力求客觀、中立，避免產生不必要的誤會。

廖國棟表示，身為國民黨的一分子，他希望所有黨內同志都能一起留在黨內打拚，迎接最艱困的2020年總統大選。他更呼籲所有好朋友，要堅定支持國民黨提名總統參選人韓國瑜，別再讓4年前陣前換將的舊事重演，更別讓分裂的憾事再次發生。（編輯：林興盟）1080903