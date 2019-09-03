韓國瑜說自己是在野黨 高市議員籲勿逃脫檢驗

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市長韓國瑜不滿外界抹黑，他說「韓國瑜不是執政黨耶，我是在野黨，每天比執政黨監督的還要嚴格，這樣公平嗎」。高市議會綠營議員指出，韓在高雄完全執政，勿逃脫檢驗監督。

韓國瑜在市政會議後接受媒體聯訪，反駁民進黨立委劉世芳指高雄市三大經濟指標衰退，強調高雄市稅收增加，籲外界勿再抹黑他。

昨晚他出席活動再被批評遲到25分鐘，韓國瑜否認遲到，他說，兩個地方都跑完，一邊是回來的華僑及軍眷榮眷，另外一邊是各軍事院校，如果先去了軍事院校，又要被批判韓國瑜到歸亞蕾那邊又遲到了。他說，外界一定又會說他遲到，「因為只要黑韓國瑜就是有道理」；他說，反過來次序，先去軍事院校，大家一樣會指責他。

他說，因為太多媒體、太多名嘴每天都在黑韓，他早上去忠烈祠，再到橋頭一個告別式，才會到市政會議遲到，他表示，如果沒去橋頭恐又被說不尊重喪家。

韓表示，「黑韓永遠有理由，每一個人都有肚臍眼，不會有人沒有肚臍眼，他就猛戳、非常的無聊」，他籲要黑韓國瑜要拿正確的資料。

他說，台灣民眾眼睛是雪亮，不要到了選舉就不停抹黑，籲2300萬民眾應該要求執政黨「韓國瑜不是執政黨，我是在野黨，每天比執政黨監督的還要嚴格，這樣公平嗎」。

他要民眾要求中央執政黨拿出執政3年半的成績單，才是正確的，不是不停的抹黑反對黨。

韓國瑜說自己是在野黨，民進黨市議員黃文益告訴中央社記者，韓國瑜執政高雄市，而且是完全執政，府會龍頭都是國民黨籍，民代和民眾以高標準檢驗韓是合理的，籲韓勿再以一貫的伎倆誣指被抹黑。他說，韓國瑜算是抹黑的始祖，勿逃脫外界對他的檢驗。

民進黨市議員康裕成指出，在地民代監督高雄市長不是黑韓；反觀高市府翻箱倒櫃想要抹黑前朝，更揭露韓國瑜是在做最後的掙扎。（編輯：林沂鋒）1080903