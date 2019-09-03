陳副總統：長照服務逾20萬人 盼落實在地老化

（中央社記者溫貴香台北3日電）副總統陳建仁今天表示，截至今年7月底止，台灣接受長照服務人數已達20萬5千多人，較去年同期成長高達55%，他期望繼續朝強化社區整體照顧功能的目標前進，落實在地老化的政策理念。

副總統下午接見「日本麻生集團」執行董事古野金廣率領多位高層訪問台灣，副總統說，顯示麻生集團對台日長照產業交流合作的重視，也為台灣長照服務邁向國際化感到無比高興。

副總統表示，台灣已正式進入高齡化社會，面對人口老化的挑戰，政府積極推動長照10年計畫2.0，擴大服務對象、擴增服務項目、提高服務時數、發展創新服務，以回應台灣民眾多元照顧需求，提升服務涵蓋率。

副總統提到，長照2.0強調因地制宜的重要性，依照不同區域的文化和生活樣態，規劃具有在地特色的長照服務；自推動以來，目前全國已經有555家居服單位、379家日照中心、12家專門照顧失智症者的團體家屋以及135個托顧家庭等長照服務資源，提供各式多元的照顧服務方式。

副總統表示，截至今年7月底止，台灣接受長照服務人數已達20萬5千多人，較去年同期成長高達55%，他期望繼續朝強化社區整體照顧功能的目標前進，讓有長照需求的失能、失智長輩，能在自己熟悉的社區環境裡獲得需要的照顧服務，落實在地老化的政策理念。

對於日本麻生集團不吝分享長照服務發展的豐富經驗，活絡台日長照產業交流，副總統表達感謝，也感謝陽明大學對產學合作的重視與行動，以及信馨公司在新竹縣的在地耕耘，積極促成跨國、跨專業的合作與資源結合。

副總統說，我們的目標很清楚，就是要把長輩與長照服務資源的距離變短，讓他們能在地安老。未來政府會持續推動發展長照資源，並強化長照服務的輸送，長照2.0的推動與成功也絕對需要民間單位的力量共同投入，一起發展最適合台灣本土的長照服務模式。（編輯：趙蔚蘭）1080903