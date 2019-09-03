蘇貞昌：郭台銘投資中國那麼多 應兌現投資台灣[影]

行政院長蘇貞昌（圖）3日在台北出席農金安心GO媒合平台發表會前受訪表示，呼籲鴻海創辦人郭台銘兌現投資台灣的承諾。中央社記者王飛華攝 108年9月3日

（中央社記者楊淑閔台北3日電）鴻海創辦人郭台銘認為政府不能沉溺在轉單效應，忽略產業轉型。行政院長蘇貞昌今天表示，希望郭台銘兌現承諾，投資中國那麼多，也能投資台灣，才是最好的愛台灣表現。

行政院院長蘇貞昌今天出席「農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台」發表會，接受聯訪時，做出以上表示。

鴻海創辦人郭台銘可能投入總統選舉，一舉一動備受關注。郭台銘辦公室昨天指出，在美中貿易戰升溫的情況下，台灣產業受到很大的衝擊，上半年的出口數字已下跌3.4%，政府不能繼續沉溺在轉單效應，而忽略產業轉型的危機。

對此，蘇貞昌今天表示，去年出口創歷史新高，所以基期比較高，今年雖受美中貿易戰影響，但是台灣的出口成績還是非常好，同時因為改善投資環境，台商紛紛回國，現在投資金額已經超過新台幣5600億元，過去常聽國民黨說台商用腳投票，這就是最好證明，台灣投資好，台商一直回來。

蘇貞昌也說：「倒是承諾要投資台灣的郭台銘先生，到現在還沒兌現承諾，都已經9月了，希望郭董事長投資中國那麼多，也能投資台灣，才是最好愛台灣的表現。」

媒體追問，郭台銘今天走訪地方行程時，主張政府應該「去中央化」，將稅收還給地方政府。蘇貞昌說，郭台銘一方面要中央做很多事，一面又要講相反矛盾的話，「可以知道郭董對政府機關並不是了解」。

蘇貞昌說，以郭台銘經營公司來說，也是由郭台銘整個主掌公司的情況，不是任由地方、分公司去處理。

蘇貞昌重申，現在中央跟地方政府合作無間，讓台灣投資環境變好、讓台灣各方面進步，可以看到台灣被世界肯定，連外資都加碼投資，希望各界不分中央、地方一起合作，「不要選舉才外行講內行話」。（編輯：謝雅竹）1080903