國民黨4日提名洪秀柱選南市立委 對戰王定宇

（中央社記者余祥台北3日電）布局艱困選區，國民黨中常會4日將提名前主席洪秀柱參選台南市第6選區立委，對戰民進黨立委王定宇。

洪秀柱日前將戶籍遷至台南，盼拋磚引玉，呼籲資深的黨內人士多到艱困區打硬仗，不分區名額留給有戰力、有論述能力的年輕人。

不過，日前洪秀柱接受廣播訪問重提一中同表論述，黨主席吳敦義說重話指講一中同表的人沒資格當黨員，地方上也對此感到憂心。洪秀柱後來表示，不會再提一中同表，兩岸論述就交給總統參選人回答。

台南市黨部日前召開提名審查小組，建請中央提名洪秀柱參選；國民黨4日將召開中常會，會中可望通過洪秀柱的立委提名案。

洪秀柱辦公室今天表示，洪秀柱尊重黨中央的安排，若獲得提名，將全力以赴。

國民黨中常會提名洪秀柱參選台南市第6選區立委後，在75個立委選區中，僅剩5選區尚未提名，包括新北市第3選區、台中市第1選區、台中市第3選區、嘉義縣第2選區、金門縣選區。

新北市第3選區國民黨可望與無黨市議員李翁月娥合作，台中市第1選區、台中市第3選區部分，鎖定前陸委會副主委張顯耀、台中市副市長楊瓊瓔出戰，嘉義縣第2選區則可望與前民進黨立委林國慶整合，金門縣選區則傾向舉辦初選。（編輯：張均懋）1080903