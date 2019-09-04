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首頁 / 政治

拋組大聯盟想法 王金平：尚未進行整合討論

最新更新：2019/09/04 11:47

（中央社記者劉冠廷台北4日電）前立法院長王金平拋出籌組大聯盟的想法，對於目前的進展，他今天說，這組織目前還未進行內部整合或討論；此外，他也談到，目前還未與親民黨主席宋楚瑜約見面，必要時再見面。

王金平日前拋出將結合第三勢力，籌組大聯盟的想法，他今天在受訪時，被問到目前進展的狀況，他說，這是民間關心台灣生存發展人士的建議，認為現在兩大黨都不值得信賴跟期待，因此期待有個大聯盟的產生。

王金平進一步指出，希望這是順天應人、應運而生的一個組織，如果能夠這樣，以捍衛中華民國、維護台灣主權為主旨，來進行籌組；但他也說，這組織到現在為止，還沒有進行內部的整合或討論。

至於近期是否會與宋楚瑜會面，王金平僅表示，還沒有，必要的時候他們再見面。

對於國民黨主席吳敦義昨天到高雄，與國民黨總統參選人韓國瑜擁抱，破除換「瑜」說，對此，王金平表示，這非常好，盡一切努力，希望國民黨最後能夠在這場戰局中翻轉，這也是黨主席該努力的地方，也是該呈現出來的風度跟氣度。

媒體詢問，這是否等於換「瑜」說的傳言不攻自破，王金平說，當然就把它認為是不攻自破的一個說法，希望國民黨也能夠真正團結。（編輯：林興盟）1080904

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