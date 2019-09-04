總統：強化社會安全網 為國際貢獻力量

（中央社記者劉建邦台北4日電）總統蔡英文今天說，上任後把反毒列為第一項要務，任內決不會放任毒品氾濫，三年來已整合跨部會全力反毒，將持續強化社會安全網，並積極為國際社會貢獻力量，打造國際安全網。

總統上午出席「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」致詞時，做上述表示。

由內政部、外交部、法務部等單位合辦「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」上午在台北市舉行開幕典禮，活動邀請國際警察首長協會（IACP）會長及多國警政首長擔任嘉賓，包含美國、加拿大等32國，共117名外賓與會，研討會至5日止。

總統致詞時說，今年主題為打擊毒品，參與研討會都是各國重要執法人員、專家學者，在此表達敬意，希望透過研討會，借重各國專家、學者專業和經驗，在毒品犯罪趨勢、偵查策略和國際合作模式與台灣有更多交流，並找出因應對策，毒品是國際社會共同挑戰，台灣也積極面對，

總統指出，她上任後把反毒列為政府第一項要務，在她任內決不會放任毒品氾濫，且三年來，已整合跨部全力反毒，像讓初次施用毒品總人數逐漸下降，且施用新興毒品死亡人數也獲得控制，未來會注入更多資源全力反毒。

總統表示，今年剛成立毒品防制基金，就是優先協助治療施用毒品者成癮狀況，還有解決少年使用毒品等問題，未來要透過警民合作，建立反毒通報網。

總統說，台灣近期也跟日本、韓國等國合作破獲跨境毒品運輸案，未來會持續跟各國簽訂司法互助、警政合作共同打擊犯罪協議。總統強調，台灣不僅要全力反毒，未來也要強化社會安全網，並積極為國際社會貢獻力量，協助打造國際安全網。

「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」是政府繼去年成功辦理打擊詐騙國際研討會後，再度以打擊跨境毒品為主題，展現台灣與世界各國合作打擊毒品決心與力度。研討會分由偵查、司法及國際合作等面向，以5個主題進行專題探討。

「國際警察首長協會」（International Association of Chiefs of Police, IACP）創立於西元1893年，是公認歷史最悠久、組織規模最龐大的非官方國際警察組織，各國會員約有2萬餘名警政執法機關首長。（編輯：李亨山）1080904