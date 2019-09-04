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首頁 / 政治

吳敦義：反對暴力驅離 盼港府重視民主人權

最新更新：2019/09/04 16:01
國民黨主席吳敦義（中）4日在中常會上針對香港反送中事件發表談話。（國民黨提供）中央社記者余祥傳真　108年9月4日
國民黨主席吳敦義（中）4日在中常會上針對香港反送中事件發表談話。（國民黨提供）中央社記者余祥傳真　108年9月4日

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨主席吳敦義今天針對香港反送中運動表示，不認同以暴力方式處理群眾運動，也反對採取激烈手段驅離民眾，港府應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。

國民黨今天召開中常會，吳敦義在常會一開始發表公開談話。

吳敦義說，香港抗爭運動越演越烈，情勢日趨緊張，已經嚴重影響香港的穩定與發展，國民黨相當關注香港的情勢，對此提出聲明。

吳敦義說，國民黨不樂見香港抗爭情勢不可收拾，香港是一個有法治基礎的社會，希望香港各界，即使彼此在看法上、立場上有所不同，應以理性溝通代替暴力相向，這才是化解歧見、解決爭議的根本之道。

吳敦義表示，並不認同以暴力方式處理群眾運動，也反對採取激烈手段驅離民眾，希望港府加強與民眾對話，體恤民眾心中的疑慮及瞭解民眾的訴求。港府應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。

吳敦義指出，相信愛護香港的居民一定是企盼早日安定，不要再爆發衝突，希望港府與大陸當局能以互相理解的心情，儘速建立與抗爭者的溝通管道，雙方找出對話的破口，尋求共識，讓爭議和平落幕，早日恢復香港的安定與秩序，才有助於香港金融市場與觀光旅遊的正面發展。

吳敦義重申，中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國號、國軍與國法，與香港完全不同，並不能相提並論。國民黨堅決反對「一國兩制」，也堅決反對台灣獨立，堅守「一中各表」的「九二共識」，這是海峽兩岸能維持和平穩定發展的定海神針，也是國民黨一貫不變的堅定立場。（編輯：郭萍英）1080904

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