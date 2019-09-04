總統提名後首場 韓國瑜9/8新北造勢

（中央社記者程啟峰高雄4日電）國民黨總統參選提名人韓國瑜9月8日將在新北市舉行提名後的首場造勢大會。他今天表示，選擇從家鄉的新北出發，呼籲支持者站出來，讓自己知道「支持韓國瑜的並不孤單」。

韓國瑜中午與競選總部發言人何庭歡一起上臉書「黑韓無極限公平正義是底線」直播，宣布9月8日將在新北市三重舉行提名後的首場造勢大會。

韓國瑜說，會選在自己的家鄉新北市出發，是因為最近被「黑」得很厲害，很多支持者相當憂心選情受影響，呼籲支持他的鄉親當天踴躍站出來喊一喊抒憂解悶，也看看場面，讓自己知道「支持韓國瑜的並不孤單」。

他也提到與前新北市長朱立倫溝通沒有問題，朱也相當關心中華民國的未來發展，會竭誠邀請朱立倫參加這場造勢大會。

韓國瑜8月29日國政顧問團直播中，談到台灣高階人才流失時，脫口而出「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」說法惹議；韓國瑜對此強調，一向尊重嫁來台灣的新住民外配，以及來台合法工作的新住民，但對藉觀光名義來台「跳機」的新住民，來台亂七八糟很不以為然，呼籲大家不要誤解。

對於民進黨立委劉世芳臉書貼文用數據批評高市府拚經濟沒有成果。韓國瑜則反批劉「閉著眼睛說黑話」、唱衰高雄，呼籲高雄市左營、楠梓選區的朋友，立委選舉不要把票投給她。

另外，何庭歡手裡特別抱著一隻寵物狗、黑色的「米魯」上直播，韓國瑜在節目尾聲打趣說，連日「被黑」，連身邊的「米魯」原本是黃色的，現在都被「黑」成黑色。(編輯:孫承武)1080904