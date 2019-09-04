是否助選韓國瑜 侯友宜：市政優先靜心做事

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市長侯友宜是否替國民黨總統提名人韓國瑜助選，持續被關注。媒體詢問他是否最支持韓國瑜，侯友宜今天強調，一切以市政優先，只想好好靜心做事，這是他對選民的承諾。

侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪，焦點仍圍繞在侯友宜與韓國瑜的互動，甚至有電視記者要侯友宜建議韓國瑜如何不遲到。

侯友宜並不理會此問題，只強調每人都有自己的方法與風格，必須尊重，「我先管好自己已經不錯了，我哪有辦法。」他對市政只有好好做事往前看，不會往後看。

國民黨總統參選人韓國瑜9月8日將在新北市舉行提名後的首場造勢大會。媒體追問侯友宜是否參加韓國瑜的造勢大會，他在聯訪時仍一貫表示，行程確實很滿，每天大概都有10幾個行程從早排到晚。8日行程從早上8時許，一直跑到晚上大約11時。

侯友宜說，黨部昨天有告知要辦活動，已知悉韓國瑜8日會選擇在三重區造勢，但他仍以市政優先考量。黨部已經有告訴他就夠了，韓國瑜陣營有沒有與他聯絡已不重要。

媒體報導與立委指稱侯友宜與韓國瑜有心結，肇因於韓陣營推出政策並未與新北市溝通，侯友宜說，每個人都在自己崗位努力，韓國瑜比較辛苦，又要市政又要拚選舉也很忙。

侯友宜說，要站在對方立場替別人設想、多關心；大家都是認識的朋友，韓國瑜陣營是否與新北溝通不是議題，彼此體諒包容才是做人最基本的禮貌。

侯友宜說，認真做市長是兌現選舉期間對400萬市民的承諾與態度，永遠心繫新北市的建設。將市政角色做好，直接、間接就能夠擴大力量。如果一天到晚都在談選舉，不但會被放大看也會遭誤解。

媒體今天不斷詢問，甚至設想許多假設性議題詢問，由於每天都聽到侯友宜相同的答案，今天也有記者現場問，「所以你到底是會去還是不會去」。

侯友宜一貫表示，立法委員要拚選舉的就努力拚選舉，他努力拚市政建設。如果活動卡到市政行程，一定市政優先。別人的想法、說法、作法都尊重，只想靜下心好好做事。（編輯：李錫璋）1080904