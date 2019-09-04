更多編輯台推薦新聞：
黃之鋒朱凱迪看撤逃犯條例 真普選才是重點
兩岸

黃之鋒朱凱迪看撤逃犯條例 真普選才是重點

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮
政治

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

從零學習汽車噴漆 楊婷喻奪技能競賽金牌
生活

從零學習汽車噴漆 楊婷喻奪技能競賽金牌

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國旅補助第2波擬16日上路 推夜市200元抵用券

最新更新：2019/09/04 22:45
交通部5日將在行政院會報告第二波國旅補助加碼方案，共投入10億餘元，擬16日上路，推出夜市200元抵用券等優惠。（中央社檔案照片）
交通部5日將在行政院會報告第二波國旅補助加碼方案，共投入10億餘元，擬16日上路，推出夜市200元抵用券等優惠。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北4日電）交通部明天將在行政院會報告第2波國旅補助加碼方案，各部會共推出11類優惠，如經濟部提供夜市抵用券新台幣200元、故宮兩人同行一人免費等，共投入10億餘元，擬16日上路。

因應中國緊縮陸客來台，交通部日前祭出新台幣36億的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助四大方案，包括自由行週日至週五住宿，每房獎助1000元等，已於1日上路，行政院長蘇貞昌指示各部會加碼推出第二波補助。

交通部將在明天行政院會報告「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第二波加碼方案」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，第2波旅遊獎勵方案含各部會共推出11大類優惠，含經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部等，合計第2波獎勵計畫共10億餘元，9月16日起實施至12月31日止。

Kolas表示，這11大類優惠由各部會推出，如經濟部補助自由行旅客，每房發給200元夜市抵用券；客委會推出600元電子禮券，可在70個客家文化重點發展區的餐廳消費或購買伴手禮；若自由行旅客在原民會認證的ayoi店家消費，並使用Taiwan Pay付費，可獲得500元電子折計券；故宮兩人同行一人免費、65歲以上長者免費參觀等。（編輯：紀淑芳）1080904

延伸閱讀
秋冬旅遊補助奏效 澎湖2天收600件申請觀光10年計畫 2030國際觀光客2千萬人次陸客估少40萬人次 交通部擬4方案吸國際客
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報