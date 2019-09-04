國旅補助第2波擬16日上路 推夜市200元抵用券

（中央社記者顧荃台北4日電）交通部明天將在行政院會報告第2波國旅補助加碼方案，各部會共推出11類優惠，如經濟部提供夜市抵用券新台幣200元、故宮兩人同行一人免費等，共投入10億餘元，擬16日上路。

因應中國緊縮陸客來台，交通部日前祭出新台幣36億的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助四大方案，包括自由行週日至週五住宿，每房獎助1000元等，已於1日上路，行政院長蘇貞昌指示各部會加碼推出第二波補助。

交通部將在明天行政院會報告「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第二波加碼方案」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，第2波旅遊獎勵方案含各部會共推出11大類優惠，含經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部等，合計第2波獎勵計畫共10億餘元，9月16日起實施至12月31日止。

Kolas表示，這11大類優惠由各部會推出，如經濟部補助自由行旅客，每房發給200元夜市抵用券；客委會推出600元電子禮券，可在70個客家文化重點發展區的餐廳消費或購買伴手禮；若自由行旅客在原民會認證的ayoi店家消費，並使用Taiwan Pay付費，可獲得500元電子折計券；故宮兩人同行一人免費、65歲以上長者免費參觀等。（編輯：紀淑芳）1080904