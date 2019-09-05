9/8新北造勢 韓國瑜陣營：關鍵重要

（中央社記者范正祥台北5日電）國民黨總統參選人韓國瑜9月8日將在新北市舉行提名後的首場造勢大會。韓國瑜北部競選辦公室副執行長、國民黨立委許淑華今天指出：「這一場對我們是關鍵重要」。

她表示，因為9月8日這場造勢活動對於不管是面對可能會發生的鴻海創辦人郭台銘日後的參選也好，或者第三勢力等，「在這個關鍵點是非常重要」。

許淑華接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，主持人問及，韓國瑜9月8日造勢大會，如果到場人數驚人，會不會對選情、民調有所幫助。

許淑華回答，希望當天的造勢大會至少能有20萬人參加，目前預估是10萬人，「我知道韓市長非常緊張」，因為之前的活動是民眾自發性幫忙，這次造勢活動是自己主辦，所以韓國瑜非常重視，也希望能讓更多人看到「大家都沒有離開」。

許淑華透露，幾天前韓國瑜還問她，覺得9月8日造勢大會人會不會多。她告訴韓國瑜，不必擔心，一定人多。她問韓國瑜，這一陣子到各縣市，覺得人多不多。韓國瑜說，很多。許淑華認為，維持這樣的人氣和支持度就對了，不用擔心。

主持人詢及，覺得郭台銘是否會在9月17日前赴中選會領表，爭取成為獨立總統參選人。許淑華說，她覺得郭台銘會去領表，「領表這件事看起來已經滿確定」。

被問到如果郭台銘參選總統會不會對韓國瑜的選情造成衝擊，許淑華表示，這從兩方面看，有的人覺得郭台銘參選當然對韓國瑜會造成緊張，因為大家都系出同門。

她指出，但也有人有不同的看法說，對國民黨而言，藍綠兩組對決其實是最困難，或許有第三組，不管是郭台銘或台北市長柯文哲或其他人選，或是有相當實力的第三勢力起來，「不見得是不好」。

許淑華認為，「現在判斷都太早」，因為看起來郭台銘領表是確定，但領表要到最後一刻去登記才算數。（編輯：郭萍英）1080905