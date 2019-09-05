國旅補助第2波加碼10億 政院拍板16日上路

（中央社記者顧荃台北5日電）行政院會今天拍板第2波國旅補助加碼方案，各部會共推出11類優惠，如搭高鐵送住宿、經濟部提供夜市抵用券新台幣200元、故宮兩人同行一人免費等，共投入10億餘元，擬16日上路。

因應中國緊縮陸客來台，交通部日前祭出新台幣36億的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助四大方案，包括自由行週日至週五住宿，每房獎助1000元等，已於1日上路，行政院長蘇貞昌指示各部會加碼推出第2波補助。

交通部觀光局長周永暉表示，第2波補助共有包括活絡產業、文教及環教、交通優惠等三大方案。（交通部提供）

交通部上午在行政院會報告「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第2波加碼方案」。

交通部觀光局長周永暉出席院會後記者會時表示，第2波共有包括活絡產業、文教及環教、交通優惠等三大方案，各部會參與的有經濟部、農委會（含林務局）、客委會、原民會、教育部、文化部、環保署、故宮博物院、交通部公路總局、台鐵局及台灣高鐵公司等合計推出11大類優惠，預計各部會將共投入10.2億元，預計自9月16日至12月31日實施。

在活絡產業類方面，經濟部提供自由行旅客夜市抵用券，每房發給200元，可至經濟部公告的夜市使用，若在沒有夜市的縣市住宿，仍可拿到抵用券異地消費；農委會提供自由行旅客 12處國家森林遊樂區入園優惠，12歲以下兒童不限次數免費入園；客委會推出600元電子禮券，可在70個客家文化重點發展區的餐廳消費或購買伴手禮；若自由行旅客在原民會認證的ayoi店家消費，並使用台灣Pay付費，可獲得500元電子折價券。

交通部擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫中，有12歲以下兒童暢遊主題樂園方案。圖為入園流程。（交通部提供）

文教及環教類方面，故宮博物院提供自由行旅客兩人同行一人免費入館優惠，65歲以上長者免費入館；教育部推出自由行旅客參觀基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館及屏東海生館親子共遊入館優惠，常設展廳及部分自策特展12歲以下兒童免費入館；文化部推出國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館12歲以下兒童免費入館。

在交通優惠類方面，9條「台灣好行」路線，提供使用電子票證搭乘半價優惠；台鐵以花東地區為主，推出花東地區莒光號全票及孩童票80公里以上7折優惠、TRPASS的66折優惠等；台灣高鐵公司則推出高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案，例如台北出發搭乘對號車廂來回，並入住高雄飯店住宿一晚，只要2980元。

媒體詢問，陸客減少受到影響很大的遊覽車業者，要如何提供協助。周永暉表示，遊覽車業者需團客協助，加碼方案鼓勵團體旅遊可以到觀光工廠、部落等處，增加國內團體旅遊誘因。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，政府過去幾波推動國民旅遊獎勵，都創造了本小利多的效果，之前投入28億元，創造超過180億元的觀光效益，本次擴大秋冬國旅獎勵，已於1日開始實施，投入36億元，預估可創造256億元觀光效益。

蘇貞昌說，鼓勵民眾藉此機會到各地走走，用優惠的價格出門旅遊、住宿，請各部會一起努力，把本方案執行做到最好，為地方及產業帶動更多商機。（編輯：黃國倫）1080905

第1波國旅補助方案。（交通部提供）

第2波國旅補助方案。（交通部提供）