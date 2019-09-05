被指為中共代理人 蔡總統：這說法台灣人不接受[影]

郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會5日在中華郵政總公司舉行，總統蔡英文（前右）與中華郵政董事長吳宏謀（前左）等人一起出席。中央社記者鄭傑文攝 108年9月5日

（中央社記者汪淑芬台北5日電）被中國國民黨主席吳敦義指為「中共代理人」的總統蔡英文今天說，她的兩岸政策立場很清楚，建立和平穩定現狀、守護國家主權與民主生活方式；吳敦義說法，很多台灣人不能接受。

蔡總統說，這幾年中國方面步步進逼，文攻武嚇不斷，她做總統一定要站出來說出台灣人民聲音，不是事事退讓、噤聲不語才叫不給對方藉口。

吳敦義昨天表示，如果要說誰是中國共產黨代理人，蔡總統搞台灣獨立，讓中共有藉口打台灣，引來軍事犯台，蔡總統才是中共代理人。

此外，台北市長柯文哲4日接受蘋果新聞網專訪，談及曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊時表示，高雄負債增加新台幣1200億元等，「還是要反省啦，高雄輸成這個樣子沒有人要負責」。

中華郵政股份有限公司上午舉行「郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會」，蔡總統頒獎表揚30名績優郵差後受訪表示，台北與高雄得到的資源、發展狀態不同，台北觀點看高雄不公平。（編輯：李明宗）1080905