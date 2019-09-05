林鄭撤修例 鄭文燦籲香港民主改革不應跳票

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市長鄭文燦今天表示，反送中活動標誌的意義，不只是法案應該撤回，香港的民主改革承諾也不應跳票。他也認為，台灣的港澳條例足以支持港澳人士來台。

香港行政長官（特首）林鄭月娥昨天宣布將會撤回修訂逃犯條例草案，但對於「反送中」運動的其他4項訴求依然不予理會。

鄭文燦出席財團法人喜憨兒社會福利基金會附設桃園南門公園庇護商店開幕活動時，對於記者提問，香港眾志秘書長黃之峰來台提出政治庇護或訂定「難民法」。鄭文燦表示，黃之峰是個勇於追求民主的香港年輕人，他的勇氣全世界都看到了，來台訪問也獲得很大的迴響與支持。

鄭文燦說，「反送中」活動所標誌的意義，就是香港民主的分水嶺，不只是法案應該要撤回，香港的民主改革承諾也不應跳票，接下來應該是全世界來關注、支持香港，讓北京政府看到，香港是需要民主的。

他指出，台灣的港澳條例足以支持港澳人士來台。事實上，他自己也擔任中華港澳之友協會的會長，協會是在促進台、港、澳的交流，也希望能支持香港的民主。協會裡不分藍、綠幹部都非常關切香港的發展。這個協會有藍有綠，雙方的不同意見都可以在協會裡得到共識。（編輯：林沂鋒）1080905