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韓國瑜8日三重首場造勢活動 吳敦義馬英九同台

最新更新：2019/09/05 14:11

（中央社記者游凱翔台北5日電）國民黨籍總統參選人韓國瑜8日將在新北三重舉辦「2020新北出發」首場造勢活動，北部競辦副執行長許淑華今天表示，黨主席吳敦義、前總統馬英九將同台造勢，預估有10萬支持者到場。

韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維、副執行長許淑華下午在國民黨中央黨部舉辦記者會，宣布韓國瑜將在8日下午4時至晚上9時在新北三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢活動。

許淑華表示，韓國瑜在黨內初選時共有5場造勢活動，為民間自發性質，其中最後一場是7月8日在新竹，事隔迄今已近2個月，因此8日為韓國瑜首場造勢活動，預估將有10萬名支持者到場，理想目標是20萬人，目的是展現團結氣勢。

許淑華說，因為韓國瑜是新北市中和人，希望第一站從家鄉出發，再慢慢回到高雄，目的是讓大家理解韓國瑜對出生地是有情感，且新北在國民黨主政下也有不錯的成績。

許淑華指出，屆時馬英九、吳敦義確定出席，前國民黨主席洪秀柱仍在邀約；鄭世維會後受訪補充，新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫不會出席，原因是侯友宜行程已排定，但允諾支持韓國瑜；朱立倫因為在日本，將在臉書呼籲選民支持韓國瑜。（編輯：郭萍英）1080905

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