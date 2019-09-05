轉貼修官邸假訊息不罰 府：法院證明是不實謠言

（中央社記者吳睿騏、溫貴香台北5日電）桃園市民朱恒龍7月在暱稱「朱冠典」的個人臉書帳號上，轉貼內文為「修官邸1億2000萬超前3任16年總和8000萬買車4000萬」的不實圖案，遭警送辦，法官日前裁定不罰。

總統府發言人張惇涵今天表示，法院證明這是不實謠言，呼籲不要再以訛傳訛，接受訊息多加查證，不要被假訊息誤導。

依據中壢簡易庭8月30日出爐的裁定書記載，桃園市民朱恒龍7月10日下午在住家內，於網路瀏覽不特定人張貼，內文為「修官邸1億2000萬超前3任16年總和8000萬買車4000萬」的不實圖案時，因一時氣憤，竟在自己創立、暱稱為「朱冠典」的臉書帳號上轉貼此圖案，在民眾的檢舉下，警方認為朱恒龍張貼不實圖案足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法送辦。

裁定書上表示，朱恒龍於警詢時坦承，在暱稱「朱冠典」的臉書個人網頁以公開方式張貼這些不實圖案，並表示是看到別人張貼後再行轉貼，雖然不知道圖案真實性，但他覺得無風不起浪，認為百分之八、九十是真實的。

裁定書記載，雖然總統府在3月22日就已經證實相關圖案為不實訊息，修繕經費也可在105年度中央政府預算資料中查詢，但朱恒龍在7月10日張貼訊息，距離總統府澄清時間已過了3個多月，朱恒龍只需稍作查證就可知道這是謠言，但朱恒龍未查證就散佈不實圖案，其所為就是散佈謠言。

不過裁定書上也表示，一般民眾在面對這些無確切根據並與政府預算編列相關論述內容時，有其查證能力，未必會全盤相信，且這些不實謠言雖可能造成人民對政府的不信任，但是否足以轉化成畏懼或恐慌情緒而影響公共安寧仍有疑慮，同時也查無任何聽聞者因這些不實圖案而產生負面心理情形，在無證據足以認定朱恒龍所散佈謠言足以影響公共安寧下，因此裁定不罰。（編輯：李錫璋）1080905