朱立倫：盼今日台灣成為明日中國

（中央社記者余祥台北5日電）香港反送中運動持續多時，港府昨天撤回修訂逃犯條例草案。前新北市長朱立倫今天表示，盼今日台灣不只成為明日香港，更能成為明日中國，衷心期盼所有中國人也能迎來民主落實、意見都能被尊重的那一天。

朱立倫在臉書表示，昨天看到香港民主派的黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等人喊出「今日台灣、明日香港」的願景，希望未來香港也能像台灣享有民主自由。其實20多年前，曾經是台灣人羨慕香港，羨慕香港的經濟、國際化港劇港星的文化魅力，今昔對比，讓人唏噓。

朱立倫盼，「今日台灣」不只成為「明日香港」，更能成為「明日中國」，期盼對岸所有中國人，也能迎來民主落實、每個人的意見都能被尊重的那一天；也只有當中港台間能拆除訊息長城，朝民主制度優化的路一起走，才可能拆除人心的壁壘隔閡，追求「心靈契合」。

他說，2個月來，目睹香港抗爭衝突升高、黑道介入，中共武裝部隊動作頻頻，讓人十分擔心，也常會想到30年前的夢魘。

針對香港特首林鄭月娥宣布撤回送中條例，也回應抗爭者其他訴求，朱立倫說，欣見港府終於正面回應抗爭訴求，但他更感慨，為何要等到社會付出這麼大的代價，才做出回應，此刻香港官民信任的崩解，這麼折衷又如何可能平息爭議。

朱立倫說，今年6月初，香港首度出現百萬人遊行時，他就說「今日香港，不會是明日台灣，因為我們從來沒有把一國兩制當選項」。

朱立倫說，台灣擁有堅實保障民主人權的中華民國憲法，有自己的國防力量，跟回歸20年，早由解放軍進駐的香港特區，處於非常不同的地位。（編輯：張均懋）1080905