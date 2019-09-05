王金平拍形象照笑說：欠栽培 不然一定是好演員

前立法院長王金平（右）5日進攝影棚拍攝形象照，打拳、走台步、播報氣象通通難不倒，被問到對自己的表現滿不滿意，他笑答，「我是欠栽培，不然一定是一個好演員！」（王金平辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 108年9月5日

（中央社記者范正祥台北5日電）前立法院長王金平今天進攝影棚拍攝形象照，打拳、走台步、播報氣象通通難不倒，表現很自然，被問到對自己的表現滿不滿意，他笑答，「我是欠栽培，不然一定是一個好演員！」

王金平辦公室發布新聞稿，轉述王金平難得的棚拍體驗，並公布其中部分照片。

新聞稿指出，拍攝過程中，王金平跟著導演「一個口令一個動作」配合，動作精準到位。現場幕僚與工作人員紛紛驚呼，連導演都忍不住讚嘆，「院長你要不要來拍電影？我們缺像你一樣的演員。」

拍攝作業進行到一半，王金平現場示範打了一套精彩有力的「王家拳」，展現柔軟身段與健康體魄。他驕傲表示，「我這不是隨便打的，每個動作我都有認真用心的去打」。就連拍形象照都不馬虎，完美展現王金平一如既往做事認真的風格。

關於這次的拍攝，王金平表示，特地進棚拍一些素材，要用在之後的臉書經營與相關社群網站使用，「以前的圖庫用的差不多了，這次做足準備，看幕僚怎麼安排，我就怎麼做。」

談到拍攝心得，王金平說，要聽導演的話，各種角度、角色、講話的姿勢，都要配合，才可以把誠心、熱情的感情完美展現，拍到最好，「要讓大家感受到這不是隨隨便便，讓大家感受到每個動作的意義與情緒，希望說讓大家得到感情上的交流。」

除了暢談拍照心得，王金平說，「我一定會關心這個國家、社會，關心我們所有的同胞，希望說共同來創立一個可以讓國家繁榮發展、人民安和樂利的國度，好不好？大家來拚！」（編輯：蘇志宗）1080905