傳將與中國建交 索羅門駐台大使：官員個人意見

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）路透社報導引述索羅門群島官員稱，索國將與中國建交。索羅門駐台大使王哲夫今天表示，那位官員的意見，不代表索國政府立場；索國政府將參考評估小組報告及國會外交委員會的建議來決定。

索羅門國會外交委員會昨天及今天舉行聽證會，討論是否應中斷與台灣的邦交，轉向與中國建交。路透社今天報導，索羅門群島通訊及航空部長夏奈爾（Peter Shanel）表示，索羅門計畫與台灣斷交，外交轉向至北京。

對此，索羅門駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）向中央社記者表示，那是夏奈爾在國會聽證會表達的意見，不是索羅門政府的立場。索國政府將在考量跨黨派評估小組的報告以及國會外交委員會的建議後，作出決定。

他說，報導指稱索羅門決定傾向外交轉向至北京，是誤導（misleading）的說法。

此外，路透社日前報導，索羅門當局已組成一個部長小組以與北京會談，有可能改變與台灣的邦交關係，最快本週宣布。報導指出，負責評估與台灣關係的特別小組甫結束與中國建交的太平洋國家訪問行程返國，8位部長與總理私人秘書8月中旬也前往北京訪問。

對此，索羅門駐台大使館今天正式發出聲明澄清，評估小組並非全由部長級官員組成，主要是由跨黨派國會議員組成，其中包括2位部長。另一組訪問北京的索國訪團是由7位內閣部長官員組成，加上總理的秘書、總理府資深官員。

聲明表示，評估小組經由內閣決議設立，是為了評估北京與其太平洋友邦的關係，了解北京提供給邦交國的援助與基礎建設的貸款計畫。

聲明指出，評估小組的報告內容預計包括中國在太平洋的友邦從中國發展援助中獲得的利益，特別是針對太平洋國家對北京提供基礎建設優惠貸款償還能力的評估。報告將送交內閣檢視，決定是否外交轉向將有助索羅門經濟與發展。

另外，索國政府將在內閣檢視評估小組報告後，並考量外交委員會聽證會的結果，做出決定。對於是否外交轉向或是維持與台邦交，索國總理府尚未宣布做出決定的可能時間點。

索羅門群島是內閣制國家，是台灣6個太平洋友邦之一。中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。（編輯：謝佳珍）1080905