郭台銘擬獨立參選 吳敦義：每人都應守信用

（中央社記者余祥台北6日電）鴻海創辦人郭台銘將在9月17日前宣布是否獨立參選，在此之前「吳郭會」無望。國民黨主席吳敦義今天說，初選前大家承諾若沒勝出也不會去競選，每人都應守信用。

郭台銘將在9月17日連署申請截止前，對外宣布是否將獨立參選。郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨天表示，與國民黨的互信不夠，9月17日前沒有時間與吳敦義見面。

吳敦義今天出席2019台日經貿永續論壇，被問及「吳郭會」是否破局，吳敦義說，黨副主席郝龍斌已經跟郭台銘會面過很多次，有時候定了一個禮拜的時間，有時候彼此還沒有適當的辦法，「我們還會繼續努力」。

吳敦義說，見面要雙方都同意才能見，郝龍斌還會繼續溝通，若真正有這個誠意，「晚一天、晚一週也沒有關係」。

媒體追問，是否認為郭台銘沒誠意，吳敦義說，他不能這樣批評，每個人都有做事的風格，他都尊重。

吳敦義表示，國民黨產生總統參選人的方式，是以各方主張的全民調決定，且各方在參與前也都正式表達誰勝出就支持誰，若沒有勝出也不會去競選，這是在全民調前彼此的承諾，每一個人都應守信用。

媒體詢問，若郭台銘獨立參選，國民黨的對策為何，吳敦義則回應，「我怎麼能把對策告訴你」。（編輯：林淑媛）1080906