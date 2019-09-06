藍智庫民調：政黨支持度 國民黨最高民眾黨第三

國家政策研究基金會6日公布民調結果，對於總統蔡英文連任，表示願意支持的有38.1%，不支持的有45.5%。台北市議員游淑慧（右2）、新北市議員唐慧琳（右1）等人出席。中央社記者侯姿瑩攝 108年9月6日

（中央社記者侯姿瑩、溫貴香台北6日電）國民黨智庫國家政策研究基金會今天公布民調結果，對於總統蔡英文連任，表示願意支持的有38.1%，表示不願意支持的有45.5%；其中，20-29歲的受訪者有55.9%表示願意支持蔡總統連任。

國家政策研究基金會今天舉行「蔡政府危機大解密民調發佈及剖析」記者會，公布民調結果。在政黨支持度方面，共有4個政黨支持度超過3%，依序為國民黨27.8%，民進黨24.0%、台灣民眾黨8.2%、時代力量4.7%；都不支持的有15.3%、未表態的則有13.6%。

其中，20-29歲的受訪者中，民進黨的支持度為20.8%，是所有政黨中最高。依次為時代力量13.4%、台灣民眾黨13.3%、國民黨12.6%。

記者會主持人、國民黨籍台北市議員游淑慧指出，有關是否支持蔡總統連任，20-29歲的受訪者中有55.9%表示支持；不過，50歲以上的受訪者有超過50%表示不願支持。

對於蔡英文總統執政以來的整體施政滿意度，民調結果顯示，表示正面評價的有42.9%，負面評價的有50.0%。游淑慧指出，若進一步分析年齡別，可發現對蔡政府的施政支持度，隨著年齡層增加而減少。

有關是否支持香港反送中運動，民調顯示，表示支持的有54.5%，表示不支持的有25.3%；未表態的有20.2%。

對於香港反送中運動「今日香港、明日台灣」的說法，表示認同的有44.2%，表示不認同的有47.2%。另外，對於「香港歸屬大陸、台灣屬於中華民國，因此中華民國不會變成香港」的說法，表示認同的有60.0%，表示不認同的有28.5%。

這份民調委託台灣優勢客服科技執行，於8月26日至9月2日進行電訪，有效樣本為1070人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點。

對此民調結果，總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄下午受訪回應表示，各項民調做法不同、時間不同、用意不同，結果自然會不同，但我們都會參考。

阮昭雄進一步表示，反倒是國民黨智庫做的民調，國民黨顯然沒參考，否則應該要從頭到尾堅定支持香港人民爭取民主自由，而不是消極或沉默以對。（編輯：紀淑芳）1080906