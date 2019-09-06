手工具產業穩定成長 總統歡迎台商加碼投資

總統蔡英文（中）6日出席「台灣手工具工業同業公會第15屆第一次會員代表大會」，蔡總統表示，面對未來國際情勢，政府會跟各界站在一起，歡迎繼續加碼投資台灣。中央社記者蘇木春攝 108年9月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）總統蔡英文今天出席台灣手工具同業公會會議，她表示，手工具產業穩定成長，對台灣的經濟是非常大的貢獻，面對未來國際情勢，政府會跟各界站在一起，歡迎繼續加碼投資台灣。

蔡總統今天下午先前往台中市元保宮及聖壽宮參拜，向民眾說明3年多來執政成果，接著出席「台灣手工具工業同業公會第15屆第一次會員代表大會」，與產業界代表對談。

蔡總統致詞時表示，自己是在汽車修理廠長大的小孩，工廠裡敲敲打打的聲音，是每天生活的經驗，看到手工具的產業格外感到溫暖，在國外念書時也自己有一個工具箱。

提到手工具產業發展，蔡總統說，手工具製造生產，台灣在全世界可以說是名列前茅，是非常重要的隱形冠軍，出口值在全球是前三名，今年上半年成長約5.5%，對台灣的經濟是非常大的貢獻。

蔡總統指出，現在面臨美中貿易戰，國際經貿情勢還是不穩定，手工具有這樣的表現令人驚艷，但還是要一起面對未來的局勢，政府也會跟各界站在一起。

蔡總統說，政府致力推動五加二產業創新計畫，其中有一項智慧機械，鎖定產業智慧製造，也會協助手工具產業導入智慧製造；今年台商積極回流，帶給台灣很大的轉機，政府也透過很多優惠措施，協助業者找地找資金，來鼓勵大家根留台灣。

鼓勵台商回流，蔡總統呼籲，產業界如果有心要加碼投資台灣，現在就是時候，在關鍵的年代，讓台灣可以脫胎換骨，走向下一個世代，也讓台灣可以做世界第一等的手工具王國，政府會站在一起面對挑戰，產業一定會更好。（編輯：黃世雅）1080906