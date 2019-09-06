陳副總統期許全民支持　讓體壇有更多台灣之光

（中央社記者溫貴香台北6日電）副總統陳建仁今天期許社會大眾跟政府攜手合作，支持台灣體育運動的發展，共同成為台灣體育運動的穩固靠山，讓國際體壇上有更多的台灣之光、台灣英雄。

副總統下午出席「108年度體育推手獎表揚典禮」致詞表示，每年9月9日是國民體育日，教育部在9月安排一系列體育活動，包含國民體能檢測、體育表演會、體育運動人員表揚等，希望透過體育日氛圍的營造，鼓勵更多民眾支持體育、參與運動。

陳副總統表示，2019年台灣體育選手的努力與表現依然精彩，不斷在世界各地的運動場上綻放光芒。像在2019拿坡里世大運，台灣以9金13銀10銅，總獎牌數名列第7。

他提到，在U12世界盃少棒錦標賽，也榮獲第5屆冠軍。而目前正在韓國釜山舉行的U18世界盃青棒賽，台灣隊也在今天下午「超級循環賽制」六強複賽中打敗了澳洲取得二勝，給他們最好的祝福。羽球好手「台灣一哥」周天成，世界排名也躍升至世界第2。

副總統表示，對於運動員們精彩的表現，不但要給予掌聲鼓勵，更重要的是，每位優秀運動員的養成，除了必須靠選手的努力和堅持外，還需要仰賴企業團體及個人熱心投入體育運動的推展。

副總統說，有了這些幕後默默付出的「推手」，提供豐富資源及經驗傳承，才能培育出更多優秀選手，在國際體壇上獲得更好的成績。

為了協助體育運動發展，副總統表示，政府將盡最大的力量，與民間共同合作，讓台灣選手繼續在各項體育賽事中能夠不斷自我突破、刷新紀錄。

副總統感謝今年「體育推手獎」獲獎單位或個人，不論是首度獲獎，或是長期以來從不間斷贊助及推展體育活動，都是台灣體育運動的堅實後盾。

陳副總統期許社會大眾跟政府一起攜手合作，支持體育運動的發展，共同成為台灣體育運動的穩固靠山。讓國際體壇上有更多的台灣之光、台灣英雄，並從體育選手的精采表現，看到國家未來的希望和光明。（編輯：謝佳珍）1080906