韓國瑜8日新北造勢 盼催出人潮破除換瑜傳言

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨總統參選人韓國瑜8日將走訪新北5宮廟，其中更將踩點鴻海創辦人郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮，晚間舉辦萬人造勢。國民黨輔選人士指出，在這個時機點辦造勢，就是要用人潮破除「換瑜」傳言。

韓國瑜8日回防故鄉新北市，當日晚間將舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。

國民黨輔選人士指出，儘管國民黨多次強調不可能「換瑜」，仍遭有心人士持續操作，而破除謠言最簡單的方式，就是直接舉辦造勢，用人潮證明國民黨不可能「換瑜」。

韓陣營也強調，這場新北造勢至關重要，韓粉早已開始相約新北見，要讓九合一韓流狂潮再現。

輔選人士指出，從近幾次下鄉行程可見韓國瑜動員能量未減，縣市黨部毫無動員，多為自發性的人潮，儘管下雨、出大太陽，這群人熱情不減。

韓國瑜8日中午將拜訪新北市黨部，與立委參選人拍宣傳照，並在市黨部進行便當會，下午將參拜新北5宮廟，分別是板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺、大眾爺廟、保和宮、三重先嗇宮。

其中，板橋慈惠宮為郭台銘的「起家廟」，拚場意味濃；蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌日前發言挺總統蔡英文，又批評韓國瑜，遭國民黨開除黨籍；陳宏昌出國，當天將由湧蓮寺副主委林忠南出面接待。

韓陣營8日晚間在新北三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢活動，喊出10萬人目標，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱皆會到場，展現大團結。

不過，新北市長侯友宜則因市政繁忙缺席，前新北市長朱立倫則因訪日無法出席。

韓國瑜約在晚間8時抵達造勢活動現場，並發表談話，更會獨唱樂團茄子蛋的「浪子回頭」，再與眾人合唱「月亮代表我的心」、「我相信」等歌曲。（編輯：謝佳珍）1080906