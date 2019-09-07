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首頁 / 政治

蘇貞昌：陳菊因選舉遭人身攻擊 非常不公平

最新更新：2019/09/07 13:16
行政院長蘇貞昌（前）7日表示，總統府秘書長陳菊從年輕就為台灣民主奮鬥一輩子，現在竟因選舉關係遭人身攻擊，言語中還歧視女性，他覺得非常不好，「對陳菊也非常不公平」。中央社記者蘇木春攝　108年9月7日
行政院長蘇貞昌（前）7日表示，總統府秘書長陳菊從年輕就為台灣民主奮鬥一輩子，現在竟因選舉關係遭人身攻擊，言語中還歧視女性，他覺得非常不好，「對陳菊也非常不公平」。中央社記者蘇木春攝　108年9月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）行政院長蘇貞昌今天表示，總統府秘書長陳菊從年輕就為台灣民主奮鬥一輩子，現在竟因選舉的關係遭人身攻擊，「對陳菊也非常不公平」。

蘇貞昌上午到台中市后里區參加豐興鋼鐵股份有限公司新行政大樓啟用典禮暨50週年廠慶活動，立法院副院長蔡其昌、前立法院長王金平、交通部長林佳龍、中國國民黨籍立法委員顏寬恒、無黨籍立委洪慈庸及台中市副市長楊瓊瓔等出席。

台北市長柯文哲昨天脫口而出「小英（總統蔡英文）是比較不會考試的（高雄市長）韓國瑜，陳菊是比較肥的韓國瑜」，當場遭媒體質疑拿身材作文章是否失言。

蘇貞昌受訪表示，陳菊當高雄市長時，一再被評比為5星級市長，現在竟因選舉的關係遭人身攻擊，言語中還歧視女性，他覺得非常不好，對陳菊也非常不公平，希望這種事不要再發生。

此外，韓國瑜昨天接見日本學者提及「等了25分鐘」、「今天我沒有遲到」，遭對方在社群網站臉書（Facebook）貼文反駁指行程準時；韓國瑜之後回應，參訪團完全準時，說「等了25分鐘」是希望大家笑笑，沒別的意思。

蘇貞昌表示，公眾人物、政府首長言行都動見觀瞻，應特別嚴格要求自己，相關作為如果有疏漏，應立刻道歉，希望都能給國民當表率，不要鬧笑話到國際。

他說，希望台灣公眾人物以身作則，讓社會觀感更好，讓台灣在各方面水準都能提升，高雄市政府已道歉，這就處理得好，但還是儘量少犯錯比較好。（編輯：李明宗）1080907

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