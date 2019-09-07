2020決戰中台灣 卓榮泰：布局都在掌握中

民進黨主席卓榮泰（中）7日表示，中部長久以來一直是每次大選關鍵的地方，這次選舉關鍵性非常重要，除中部出發，甚至離島也都不放棄，整個布局都在掌握中。中央社記者蘇木春攝 108年9月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）民主進步黨主席卓榮泰今天受訪表示，中部長久以來一直是每次大選關鍵的地方，這次選舉關鍵性非常重要，除中部出發，甚至離島也都不放棄，整個布局都在掌握中。

卓榮泰下午在台中市出席「2020蔡英文總統連任全國青商後援會」成立大會前，先與中部地區民進黨支持者對談。

卓榮泰受訪談及總統與立法委員選舉表示，每個地區選戰都非常關鍵，他這幾天從澎湖縣到屏東縣、高雄市、台中，接下來到南投縣、雲林縣，在每個選區都要了解政情反應。

他說，這次選舉在中部的朋友陣容特別堅強，新成立的總統蔡英文競選總部雛型已完全建立。

蔡總統台中競總主任委員由曾任台中市長的交通部長林佳龍、決策委員會召集人由立法院長蘇嘉全出任。

卓榮泰表示，兩人是優秀從政同志，希望蘇嘉全以黨員身分對黨在選舉過程中的付出負起責任，但不能影響國會中立性，這是黨對他們的要求，也是他們的自我要求。

至於與時代力量關係部分，他說，現在雙方幕僚都在聯繫中，就有關上次談的一些過程繼續延伸「是我們的期待」，談話過程與方式希望能跟上次有相當連結性，期盼時力內部人士改組後，秉持過去談話方式與精神，樂意雙邊繼續即刻對話。（編輯：李明宗）1080907