宜蘭立委選情 呈現三強鼎立競爭

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）迎接明年宜蘭縣立法委員選舉，民進黨提名現任立委陳歐珀爭取連任；國民黨提名前宜蘭縣長呂國華參選；曾是藍營的縣議員黃定和退黨，將以無黨籍參選立委，呈現三強鼎立競爭。

「2020蔡英文暨陳歐珀婦女後援會」今天中午在宜蘭市一家餐廳舉辦成立大會，聯合競選總部主任委員林聰賢（前農委會主委、前宜蘭縣長）除召集婦女幹部與會之外，也邀請民進黨副秘書長林飛帆共襄盛舉，呼籲支持者全力支持總統蔡英文與陳歐珀連任。

林飛帆說，他對民進黨宜蘭縣明年大選的選情很樂觀，中央黨部將會全力輔選，讓蔡總統及陳歐珀順利連任。

林聰賢表示，明年大選民進黨會很謙卑希望選民能有好的選擇，雖陳歐珀過去在民進黨立委初選時出現黨內競爭情況，但初選後民進黨就是要團結一起，這也是唯一之路，且也要讓縣民再度感動，這才是最重要。

陳歐珀表示，他已擔任過兩屆立委，最了解宜蘭建設需求，日後他會為宜蘭繼續向中央爭取更多建設。

國民黨方面，由於黃定和在6月參加黨內立委初選民調時，只以1.117%輸給最後勝出者呂國華。黃定和事後不服，當時還外傳不排除脫黨參選，甚至之後還陪同台灣民眾黨主席柯文哲在宜蘭跑行程。

黃定和除了在8月底在個人臉書公布退出國民黨聲明，強調將以無黨籍的身分繼續為縣民服務外，今天也再度宣布即日起將以無黨籍的身分，參選明年宜蘭縣立委選舉。

黃定和表示，因為自己已是無黨籍，所以不論任何政黨跟他合作，他都很高興。要參選立委的人數多寡不重要，最重要的是他有強烈企圖心，還有想要為宜蘭打拚的信念；過去20年來，他一直在服務縣民，大家有目共睹，相信這就是他參選的最好後盾。

面對藍營分裂。呂國華說，他過去曾擔任過宜蘭縣長，最了解宜蘭縣各項需求，以他長期在地方深耕的準備，相信可以面對各項挑戰。黃定和的抉擇當然會對他形成壓力，尊重也祝福黃定和，但他會繼續走自己的路，他也是經過黨內初選出線的參選人，相信泛藍選民會全力支持名正言順且經過黨提名的參選人。（編輯：張銘坤）1080907