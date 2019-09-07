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首頁 / 政治

柯志恩決戰板橋 馬英九推薦優質創意立委

最新更新：2019/09/07 17:44

（中央社記者黃旭昇新北7日電）前總統馬英九今天推薦國民黨籍不分區立法委員柯志恩轉戰競選新北市板橋東區立委。他表示，柯志恩有創意與新觀念，國會評鑑也獲得高評價，是能讓立法院愈來愈好的優質立委。

立委柯志恩今天在新北市板橋四川路，舉行服務處加油茶會。前總統馬英九、前立委林鴻池、江惠貞、立委許淑華、蔣萬安、國民黨新北市黨部主委李乾龍等人與會。

馬英九致詞時，期盼柯志恩為國民黨在板橋搶下關鍵一席，達成國會過半的重大目標。他推崇柯志恩設計的國民黨帽T 獲得歡迎，還有大陸山寨版，凸顯柯志恩有新創意及新觀念引領風潮，翻轉國民黨的形象。

立委許淑華、蔣萬安稱讚柯志恩在立法院的表現有目共睹，特別重視與關心諸多教育法案，更為台灣大學校長管中閔發聲、捍衛大學自主不遺餘力，絕對值得託付，讓國民黨重返執政、國會過半。

柯志恩致詞表示，決定到板橋競選，相信板橋是包容、熱情、創新、且很願意接受新人的地方。板橋除有彰化、雲林、嘉義鄉親，當然也能接受來自屏東的她。

她表示，自己是學者出身的選舉新人，但會以最大誠心和努力，爭取讓中華民國回到正軌。會以雙腳踩踏板橋東區、傾聽鄉親的需求與聲音。（編輯：張銘坤）1080907

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