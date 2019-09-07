陳菊：比起無聊口舌紛擾 讀書才有意義

（中央社台北7日電）總統府秘書長陳菊今天前往即將吹熄燈號的台中市豐原三民書局買書，她下午在臉書貼文表示，「比起無聊的口舌之快帶來的紛擾，好好閱讀一本書才是真正有趣、有意義的事」，似在間接回應台北市長柯文哲近日引起風波的言論。

民進黨新潮流大老利錦祥、陳姿媚夫妻經營的豐原三民書局即將吹熄燈號，陳菊今天到書店拜訪，並買了不少書。陳菊下午在臉書貼文指出，三民書局是許多台中人的共同回憶，也是當年黨外人士經常聚會的地方，無奈因為近年實體書店的市場環境不佳，也將吹起熄燈號。

陳菊表示，和40多年的豐原三民書局道別，她和許多人一樣不捨，但她相信，書本是人們用文字和圖像紀錄生命的智慧結晶，「比起無聊的口舌之快帶來的紛擾，好好閱讀一本書才是真正有趣、有意義的事。」

民進黨立委段宜康5日在社群網站臉書（Facebook）貼文指出，「柯文哲是比較會考試的韓國瑜。」柯文哲則回應表示，「小英是比較不會考試的韓國瑜，陳菊是比較肥的韓國瑜」，引發外界批評他拿身材做文章，涉及歧視。柯文哲今天表示，他是情緒蓋過理智，但不會向陳菊道歉。

陳菊臉書上的一番話，似在間接回應柯文哲。而面對柯文哲言論引起外界批評，段宜康也在臉書上貼文說，「需要救援？雖然不是葉克膜，但我的名字歡迎免費取用。」（編輯：李信寬）1080907