臉書談災後重建 郭台銘批台灣只有藍綠扯爛污

（中央社記者余祥台北7日電）鴻海創辦人郭台銘今天在臉書上談台日交流和災後重建，他批評台灣總是只有藍綠彼此扯爛污的戲碼，雖有頂尖人才，卻很少在災後能有效運用各界捐贈的資源，並反問「你覺得誰可以？」

郭台銘晚間在臉書談及台日關係和災後重建心得，最後更標註「郭董經濟學務實理性走中間」。

他表示，台日關係除了可在科技及產業發展上手牽手，還有許多可彼此借鏡之處，首先他想談的就是災後重建。

郭台銘說，台灣每次有大型災害發生，就會由各地湧入善款，政府也動用極大的資源投入救災和重建，除了撫慰災民，更應該看見災後的積極思維，在非常破壞後產生「非常建設」。

他認為，可惜的是，災後重建在台灣總是只有藍綠彼此扯爛污的戲碼不斷上演。

郭台銘說，因為捐款日本三一一震災的緣故，鴻海及永齡基金會都曾派人考察過福島相關的災後重建，新生的福島有日本國家級計劃的科技投資、發展福島機器人試驗場地，不管是災害用機器人、輻射相關研究項目、先進醫療研發，積極投入各式再生能源的發展。

郭台銘又說，他為一本有關三一一的書籍寫序言時提到，「天災從不選擇我們準備好的時間降臨，記憶應該遺忘無法承受的傷痛，但卻不能忘記反省與學習每次天災帶來的教訓。」

郭台銘表示，台灣有各方面的頂尖人才，但為何很少能在災後有效運用各界捐贈的資源、留下令人印象深刻的發展，他想是缺乏有願景的計劃、管理能力與執行能力，「你覺得誰可以？」（編輯：李信寬）1080907