總統：選舉節奏穩健 盼明年順利過關

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）日媒報導若鴻海集團創辦人郭台銘參與總統大選，有利總統蔡英文連任，對此，總統今天說，按既定計畫選舉，用穩定腳步讓選舉節奏穩健進行，也希望明年選舉可以順利成功過關。

總統上午由民主進步黨立法委員蔡培慧、魚池鄉長劉啟帆、水里鄉長陳癸佑等人陪同走訪南投縣日月潭水社地區，事前接受媒體聯訪。

媒體詢問：「日本產經新聞報導指出，郭台銘一旦參選，有利總統蔡英文尋求連任。」對此，蔡總統說，現在以國政優先，也按照既定計畫進行選舉，用穩定腳步讓整個選舉節奏穩健進行，也希望明年選舉可順利成功過關。

有關民進黨新北市議員高敏慧涉詐領助理費遭羈押禁見，總統回應媒體詢問時說，很多司法案件必須到最後確認的判決，才能有較清楚判斷，這件事情若做出司法判決，就尊重司法。

台北市長柯文哲昨天說，買M1A2戰車是要讓共軍來台北打巷戰嗎。對此，總統蔡英文說，國防部已有一一說明，且非常慎重面對這件事，同樣道理，希望政治人物評論如軍事等專業議題時，更要謹慎，購買M1A2戰車有戰略考量，也經國防單位縝密評估才做決定，確實在國家整體防禦有意義。

媒體詢問有關藍營杯葛中共代理人法案，蔡總統說，對於中國在台灣社會滲透及國家安全，大家都非常關切，至於如何立法還是交給立法院討論。

總統蔡英文競選連任辦公室發表「2020台灣要贏，Let's Win！」競選主視覺，總統對此表示，2020台灣要贏，就是希望團結一致贏得2020年大選，繼續為台灣貢獻服務，更重要是台灣要贏，也就是說，不但要團結台灣，讓台灣更好，也要讓台灣走向世界。（編輯：李亨山）1080908