馬英九稱蘇曾遭竊180萬 蘇貞昌：國民黨不長進

（中央社記者王鴻國新北8日電）前總統馬英九昨提及立委陳明文掉新台幣300萬元、行政院長蘇貞昌也曾失竊180萬元「怎麼民進黨的人老是在掉錢」。蘇貞昌今天表示，國民黨真是不長進、冷飯熱炒。過去還曾登報道歉過。

蘇貞昌今天上午到行政院新莊聯合辦公大樓出席「輔導機車行升級轉型說明會」，會前接受媒體聯訪時，媒體詢及陳明文在高鐵掉300萬元，藍營聯想到蘇家過去也曾經失竊180萬元沒有報警。

蘇貞昌表示，陳明文掉錢的事情已經進入司法偵辦，就照程序走。至於說到他遭竊一事，「國民黨真是不長進。從當年我媽媽退休金被小偷偷走100萬報案，媽媽還是受害人，當時媒體報得很清楚」。

他表示，國民黨當年抹黑，最後還要登報道歉，現在還是不長進，不但數目加碼、冷飯熱炒，而且還由當過總統的人來講，真是一點進步都沒有。希望國民黨知道自己過去登報道歉抹黑認錯，不要一再舊事重演。

媒體問到台北市長柯文哲提及總統蔡英文「台灣價值」就是「清廉勤政愛鄉土」等說法的意見，蘇貞昌表示，「清廉勤政愛鄉土」是從建黨、執政的一路堅持，固然也有做得不夠好的地方，請國人多多指教。

他強調，是不是真的清廉，要經時間檢驗；是不是勤政，每一件事情都可以驗證；是不是愛鄉土，當台灣面對中國要併吞的種種打壓時，到底是什麼態度面對中國，大家都可以檢驗。政治人物，尤其是首長更應該要接受長期、嚴格的檢驗，才能驗證是不是能夠做到所說實現自己的承諾。

媒體追問民進黨要在新會期時推「中共代理人法」，主管機關要怎麼認定危害國家安全與社會安定的問題，蘇貞昌表示「關於立法，我們尊重立法院的職權。」（編輯：林沂鋒）1080908