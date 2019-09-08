洪秀柱：選立委不急著談總統級議題

（中央社記者楊思瑞台南8日電）前中國國民黨主席洪秀柱獲黨內提名參選台南市立委，今天在台南接受媒體聯訪時表示，選立委不用急著談總統級的議題，台南是國民黨民意代表的艱困選區，希望來打美好的一仗。

洪秀柱將在台南市第6選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里）參選立委，面對的主要對手為尋求連任的民進黨立委王定宇。洪秀柱中午到東區出席台南四川同鄉會慶中秋聯誼活動，被外界解讀為接受提名後首次公開到基層尋求支持。

面對媒體詢問有關王定宇質疑她迴避「一中同表」主張，洪秀柱表示，現在是選立委，不是選總統，不用那麼著急涉及總統級的議題，可以一步步來談。她的主張很清楚，就是一切以憲法為依據；如果要選立委的人對憲法不清楚的話，會讓人覺得非常遺憾。

有媒體詢問指洪秀柱，在今年6月到中國大陸時，是否與國台辦主任劉結一談到統一議題？洪秀柱說，當時沒有談到這些議題，媒體多慮了。

對於媒體詢問對接下來的選戰規劃，洪秀柱表示，因為剛獲提名不久，還在請地方上的朋友幫忙尋找適合的地點來設置競選總部。台南是非常好的地方，但對國民黨的民意代表來說是艱困選區；愈艱困的地方，她就愈要來接受挑戰。現在已感受到支持者滿滿的熱情，希望與鄉親們共同來打一場美好的仗。（編輯：林沂鋒）1080908