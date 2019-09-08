蔡總統競辦：張善政淪假訊息內容農場 應致歉

（中央社記者葉素萍台北8日電）前行政院長張善政日前表示，韓國瑜國政顧問名單公布後，有人被關切、被解僱，質疑是綠色恐怖。總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄今天說，張善政成為「移動式的假訊息內容農場」，應誠懇致歉。

張善政日前表示，韓國瑜國政顧問名單公布後，有台大副教授被關切、兼任教授被解僱，質疑是綠色恐怖。台大校方今天表示，經查證並無此事，關切或解聘均非事實。

阮昭雄今天透過新聞稿表示，張善政所指控的每個例子，經過媒體查證，全都是捏造不實。一位過去的行政院長，現在卻為了選舉上的利益，把藍綠當作是非，讓自己成為「移動式的假訊息內容農場」，令人不勝唏噓。

阮昭雄說，在各方查證下，包括目前由管中閔擔任校長的台灣大學，以及專責國防科技研發的中山科學研究院，都發表聲明駁斥並沒有張善政所謊稱，有相關人員因為參與韓國瑜國政顧問團而遭解職、解聘，張善政的說法，全屬捏造。

阮昭雄指出，台灣是民主國家，蔡總統和她的團隊，過去不曾，未來也不會因為政治認同的不一樣，對自己的國民差別待遇。相反的，張善政用不實的資訊，想誤導國民，得到政治上的利益，正是民主社會最壞的示範。

阮昭雄說，現在既然真相已經明白，請張善政對於自己的不實指控，誠懇地向政府團隊以及民眾表達歉意。（編輯：蘇志宗）1080908