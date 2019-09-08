蔡總統：南投人的需要 中央全力支持

總統蔡英文（左2）8日由民進黨立委蔡培慧（左）等人陪同，參拜南投縣埔里鎮寶湖宮天地堂地母廟，蔡總統表示，雖然南投地方首長與中央屬不同黨派，但是南投人需要的事情，中央一定全力支持。（立委蔡培慧辦公室提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年9月8日

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）總統蔡英文今天到南投縣埔里鎮參拜寶湖宮天地堂地母廟，蔡總統說，雖然南投地方首長與中央屬不同黨派，但是南投人需要的事情，中央一定全力支持，要讓南投縣建設更好。

總統由民主進步黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全、民進黨立法委員蔡培慧、水里鄉長陳癸佑等人陪同參拜寶湖宮天地堂地母廟，總統致詞向鄉親說，雖然南投縣地方首長與中央屬於不同黨派，但是南投人需要的事情，中央政府一定全力支持，讓南投建設更好。

蔡總統表示，這幾年政府很打拚，因為美中貿易戰讓國際情勢不穩定，但台灣經濟仍可持續成長，顯示政府能穩健讓經濟往前走；為讓觀光產業不受中國影響，政府去年推動暖冬補助專案，政策很有效，因此，政府再推出秋冬旅遊補助方案，希望民眾到各地走走。

總統除向鄉親說明施政成果，也肯定立委蔡培慧轉戰區域立委選舉。蔡總統說，要向鄉親推薦現任優秀的不分區立委蔡培慧，蔡培慧很勇敢走出舒適圈，要為家鄉南投做更多事、要讓南投更進步繁榮，請鄉親一定要支持如此傑出的南投子弟。

蔡培慧表示，總統強調關心台灣，要關心科技也要照顧農業，農業與科技的結合就在埔里，埔里有許多科技業者進駐，應強化運用農業領域，面對極端氣候及未來多樣化發展，她要邀全台灣科技業者投入科技農業，讓科技農業的發展從埔里出發迎向全世界。（編輯：謝雅竹）1080908